شكرا لمتابعة خبر عن مستشار وزير الدفاع اليمني .. يتهم الرئيس هادي بالخيانة العظمى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مستشار وزير الدفاع اليمني العقيد يحيى ابو حاتم، الى انهاء اتفاقية السويد بشأن الحديدة.

جاء ذلك في تغريدة على موقع “تويتر” لمستشار وزير الدفاع العقيد يحيى ابو حاتم، معلقا على إحاطة المبعوث الاممي الخاص الى اليمن “غريفيث” لمجلس الامن.

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وقال ابو حاتم في تغريدته: ‏واضح الكلام أم لا يا فخامة الرئيس!، وصلت الرسالة أم لا؟، أتضحت الأمور؟..

واضاف: بقاء اتفاقية السويد بعد كل هذا خيانة عظمى للوطن والجمهورية والشهداء تتحملها أنت وحدك ولا سواك…