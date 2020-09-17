شكرا لمتابعة خبر عن الأجهزة الأمنية في مأرب تضبط أسلحة أثناء محاولة تهريبها الى الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، امس الأربعاء، كميات من الأسلحة المتنوعة أثناء محاولة تهريبها.

وأكد مصدر أمني أن نقطة أمنية في المحافظة ضبطت كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الامن، بعد اخفائها وسط الملابس النسائية.

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وأشار المصدر الى أن تلك الأسلحة كانت متجهة الى المخا ليتم تسليمها الى طارق عفاش ، مؤكدة أن تلك العملية ليست الأولى من نوعها فقد تم تهريب أكثر من حملة سلاح بمختلف أنواعه.

وأوضح المصدر أن الأسلحة لها علاقة برئاسة هيئة الأركان لتزويد الوية ما يسمى حراس الجمهورية في الساحل الغربي بأسلحة الجيش الوطني بعد أن انقلبت عليه .

وأضح المصدر أنه تم إحالة السيارة وسائقها والأسلحة والمضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وأشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد يحيى حُميد باليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة ونجاحاتهم الأمنية المتواصلة.

وأكد العميد حٌميد أن كافة الوحدات الأمنية بشرطة مأرب على درجة عالية من الجاهزية ولن تتهاون وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والإستقرار.

وكانت مأرب قد شهدت منذ فترة تهريب لمختلف انواع الأسلحة للحوثيين ولقوات طارق عفاش في الساحل.