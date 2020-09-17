وردنا الان : أخر المستجدات للعمارك المشتعلة في مارب وأين وصلت المعارك العنيفة ومن يسيطر؟ “وقائد القبائل يوجه نداء طارئا”(تفاصيل طارية)

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عدن - ياسمين التهامي - فشلت هجمات عدة شنتها جماعة الحوثي، امس الأربعاء، في تحقيق أي تقدم بمناطق القبائل الواقعة بمحيط مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب.

مصادر قبلية أفادت بأن جماعة الحوثي حاولت التقدم من مناطق تمركزها بمديرية رحبة باتجاه مناطق قبائل مراد في ميسرة جبهة نجد المجمعة المحاذية لمديرية الجوبة، ومناطق أخرى في مديرية جبل مراد.. وقال مصدر عسكري، إن وحدات من الجيش ورجال القبائل صدت هجوما وصف بالعنيف شنته جماعة الحوثي على جبل الحدباء في حدود مديرية رحبة غرب جبل مراد.

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وقالت المصادر إن الجيش وقبال مراد تمكنوا من كسر هجوم الحوثيين على ميسرة جبهة نجد المجمعة بعد مواجهات أسفرت عن مصرع 7 من عناصر جماعة الحوثي وأسر 15 آخرين بينهم قيادات.

ومن مواقعها في رحبة، حاولت مليشيا الحوثي بعدة هجمات التقدم أيضاً في جبهة رحوم صوب مديرية جبل مراد، لكن رجال القبائل كسروا تلك الهجمات وكبدوا جماعة الحوثي خسائر كبيرة في صفوفها.

وأسفرت المواجهات –بحسب المصادر – عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في رحوم وأسر آخرين وفرار من تبقى تاركين جرحاهم وجثث قتلاهم مرمية في الشعاب.

ولفتت إلى فشل جماعة الحوثي في تحقيق أي تقدم صوب جبل مراد نظرا لتعزيزات عسكرية وقبلية تمركزت الثلاثاء في جبهة القتال المحاذية للمديرية.

وفي هذا السياق، أكد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرّح بحيبح، ومن يقود قبائل مراد أن جماعة الحوثي خسرت في مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات أكثر من 500 شخص من عناصرها علاوة على الجرحى والأسرى.

ودعا اللواء بحيبح “كل القبائل وأصحاب الضمائر الحية لأن يستعيدوا أبناءهم الذين يقاتلون في صف الحوثي فالحوثي يدفع بأبناء الناس ولا يهمه مصيرهم فجثث مئات المغرر بهم ما تزال تأكلها الكلاب والغربان في جبال مراد”.

وقبل ساعات تمكنت قوات الجيش والقبائل من إفشال أكبر عملية تسلل للحوثيين شرق جبل مراد قتل فيها خمسة من العناصر المتسللة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش والقبائل صدوا هجوما عنيفا شنته جماعة الحوثي في منطقة الرحوم شمال مديرية رحبة وقتل فيه ثلاثة من العناصر المهاجمة.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش دفع بتعزيزات جديدة من كتيبة العز إلى مديرية رحبة ويقودها العقيد محسن علي القبلي.

وتكبدت جماعة الحوثي في معارك محتدمة منذ عدة أشهر، خسائر فادحة على يد قوات الجيش ورجال القبائل وجراء طيران التحالف العربي في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.