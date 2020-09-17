شكرا لمتابعة خبر عن تحذير عاجل من سلطنة عمان بشأن الطائرات المسيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت الإدارة العامة للجمارك بشرطة سلطنة عُمان ،اليوم الأربعاء ،تحذيرًا مهمًا بشأن استخدام الطائرات المسيرة.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك في بيان لها اليوم أنَّ إدخال الطائرات المسيرة عبر المنافذ الجمركية دون الإفصاح عنها لموظف الجمارك، يعد جريمة تهريب جمركياً، ما لم يتم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني واستيفاء الضريبة الجمركية المقررة.

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وأوضحت الإدارة إن الطائرات اللاسلكية المزودة بكاميرات ويتم التحكم بها عن بعد تندرج ضمن قائمة البضائع والسلع المُقيدة، ومن ثم يستلزم استيرادها أو إدخالها إلى البلاد، الحصول على تصريح أو إجراء خاص من قبل الجهات المعنية.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الطائرات يتم استخدامها من قبل الأفراد أو المؤسسات للتصوير الجوي سواء للاستخدام التجاري أو السياحي أو للترفيه.

وشددت على أنَّ هيئة الطيران المدني هي الجهة المختصة بتنظيم وإصدار تصاريح استخدام طائرات التحكم عن بعد وطائرات بدون طيار، وذلك وفقًا لقانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (76/ 2019).

وسبق أن أصدرت هيئة الطيران المدني العُمانية، في الـ 6 من الشهر الجاري قرارًا بعدم السماح بممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية، بواسطة الطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على الترخيص، وللهيئة رفض طلب الترخيص أو تجديد الترخيص، وفقا لأحكام هذه اللائحة ومتطلبات نظم الطيران المدني.

ويستثنى من الحصول على الترخيص الجهات العسكرية والأمنية، والاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة، ولعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار، والتي لا يزيد وزنها على 250 غرامًا، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على 100 متر فوق سطح الأرض.

ويتضمن نشاط الطيران والأعمال الجوية، تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها فـي مهام أو خدمات محددة، كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ.