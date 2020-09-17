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عدن - ياسمين التهامي - ترامب’’ يعلن عن 6 دول جديدة تنضم للتطبيع مع ‘‘إسرائيل’’ على غرار الإمارت والبحرين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. جاءت تصريحات “ترامب” على حسابه في “تويتر”؛ تزامنًا مع توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض؛ مرحبًا في الوقت نفسه بالقادة والحضور المشاركين في الحفل. وأضاف الرئيس الأمريكي: أن “الإمارات دولة ممتازة يمكن القول إنها بوابة خلفية لكنني أصفها بالبوابة الذكية، ولدينا يوم تاريخي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”. وتابع “ترامب”: “الفلسطينيون كانوا يتعاملون مع دول ثرية تمولهم ولكني قلت لماذا تدفعون لهم إذا كانوا يسيؤون لأمريكا؟، ولقد قطعت التمويل عن الفلسطينيين وهم سوف يكونون أعضاء في مسار السلام ونحن نتحدث إليهم”. وختم الرئيس الأمريكي، بالتأكيد أن “هذا هو السلام في الشرق الأوسط دون أن تكون هناك معارك دموية، هذه الرؤية راودتني منذ فترة طويلة وقد انتقدونا منذ سنوات لاختيارنا هذا المسار للسلام”.

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