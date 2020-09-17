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عدن - ياسمين التهامي - بعد الكشف عن هويته ومكان إقامته.. الإطاحة بـ "طيار ركن" الذي أفشى أسرار السعودية على تويتر (صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موقع تويتر، الاثنين، حساب طيار ركن، الذي يزعم صاحبه أنه مواطن سعودي، عرف عنه مهاجمته للمملكة وسياساتها. وتصدر هاشتاغ #إيقاف_حساب_طيار_ركن قائمة الأكثر تغريدا على تويتر في السعودية. وينشر حساب طيار ركن، منذ سنوات، معلومات من خلف الكواليس عما يدور في أروقة الحكم في المملكة. آ وفي وقت سابق، كشف المغرد السعودي ”نايفكو“ هوية الحساب المستعار باسم ”طيار ركن“، مشيرًا إلى أنه حساب قطري تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر. ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ @MBS_MBSKSA اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب #حكاية_طيار_ركن”.

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