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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يوجه القوات الأمريكية بتصفية هذا الحاكم العربي.. شاهد من يكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، لأول مرة أنه أعطى تعليمات لوزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، بتصفية رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال “ترامب” في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: إنه “كانت لديه فرصة لاغتيال رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك”. وبحسب القناة؛ فإن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقًا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017. *وكالات

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