شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد

مازالت تسريبات فيديوهات الشهيد " عبدالله الأغبري " تنتشر على نطاق واسع . فقد تم مساء اليوم تسريب فيديو جديد يظهر وكر محلات السباعي التي تتكون من عدة غرف .

وظهر في الفيديو " عبدالله الأغبري " وهو يبحث عن شيء ما ، لينظر بعد ذلك لكاميرا المراقبة وكأنه يعطي إشارة .

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد

شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور

تحذير لكل مرأة يمنية ...سيتدمر جهازك التناسلي وتصابي بأمراض فتاكة بحال أستخدمتي هذا المنتج كثير الأستخدام عند النساء

شاهد.. فيديو “خطير” لخادمة داخل صندوق سيارة مسرعة .. ومفاجأة بشأن “هوية السائق”

فضيحة تهز وزارة الخارجية الأميركية بطلتها زوجة «بومبيو»

الكويت.. الحكم بحبس الفنان “فرحان العلي” بعد نشر فيديو خادش للحياء والكشف عن عقوبتين إضافيتين

محامي يكشف عن عقوبات مخيفة في القانون "السعودي" بحق الزوج الذي يطلع على مراسلات زوجته واتصالاتها

شاهد .. مجموعة القتلة تعذب الاغبري وتشنقه في تسريب جديد.. صور

Advertisements

فوائد مذهلة جداً للزنجبيل والليمون مع العسل ... تعرف عليها

كارثة تضرب السيارات باليمن لهذه الأسباب

بعد تطبيع الإمارات والبحرين.. قطر تخرج عن صمتها وتعلن موعد "السلام" مع إسرائيل

سوري يقتل شقيقه في حضور والده والسبب صادم!

تحرك مفاجئ من سلطنة عمان بشأن مراسم تطبيع الإمارات والبحرين رسميًا مع إسرائيل في أمريكا

أكل الأجبان سيء قبل النوم .. خرافات حول العوامل المؤثرة على النوم

الهدية الامريكية التي تلقاها الملك البحريني قبل عملية التطبيع مع اسرائيل ( صورة )

خليجي يقع في ورطة ويضطر لدفع 100 ألف دولار ليمنيين هددا بفضحه

اذا شعرت بالألم في هذه المنطقة فإن نوبة قلبية قاتلة قد تودي بحياتك

وقد استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من ان محل صغير لبيع الجوالات يمتلك بالداخل عدة غرف لإدارة العمل . وظهر في الغرفة المجاورة للاغبري ، المتهم وليد العامري وبجانبه عدة ملفات لحفظ الاوراق وهو يتصفح كمبيوتر محمول ( لابتوب ) .

ولم يعرف حتى اللحظة الجهة التي سربت الفيديو . وقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، أواخر أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.