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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة.. هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية في مأرب بعد محاولة تهريبه وسط "ملابس نسائية"

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، كميات من الأسلحة المتنوعة أثناء محاولة تهريبها. وقال مصدر أمني إن نقطة أمنية في المحافظة ضبطت كميات من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد إخفائها وسط الملابس النسائية، ولم يشر المصدر إلى وجهة السيارة المضبوطة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور تحذير لكل مرأة يمنية ...سيتدمر جهازك التناسلي وتصابي بأمراض فتاكة بحال أستخدمتي هذا المنتج كثير الأستخدام عند النساء شاهد.. فيديو “خطير” لخادمة داخل صندوق سيارة مسرعة .. ومفاجأة بشأن “هوية السائق” فضيحة تهز وزارة الخارجية الأميركية بطلتها زوجة «بومبيو» الكويت.. الحكم بحبس الفنان “فرحان العلي” بعد نشر فيديو خادش للحياء والكشف عن عقوبتين إضافيتين محامي يكشف عن عقوبات مخيفة في القانون "السعودي" بحق الزوج الذي يطلع على مراسلات زوجته واتصالاتها شاهد .. مجموعة القتلة تعذب الاغبري وتشنقه في تسريب جديد.. صور Advertisements فوائد مذهلة جداً للزنجبيل والليمون مع العسل ... تعرف عليها كارثة تضرب السيارات باليمن لهذه الأسباب بعد تطبيع الإمارات والبحرين.. قطر تخرج عن صمتها وتعلن موعد "السلام" مع إسرائيل سوري يقتل شقيقه في حضور والده والسبب صادم! تحرك مفاجئ من سلطنة عمان بشأن مراسم تطبيع الإمارات والبحرين رسميًا مع إسرائيل في أمريكا أكل الأجبان سيء قبل النوم .. خرافات حول العوامل المؤثرة على النوم الهدية الامريكية التي تلقاها الملك البحريني قبل عملية التطبيع مع اسرائيل ( صورة ) خليجي يقع في ورطة ويضطر لدفع 100 ألف دولار ليمنيين هددا بفضحه اذا شعرت بالألم في هذه المنطقة فإن نوبة قلبية قاتلة قد تودي بحياتك وأوضح أنه تم إحالة السيارة وسائقها والأسلحة والمضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأشاد مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد يحيى حُميد باليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة ونجاحاتهم الأمنية المتواصلة.

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