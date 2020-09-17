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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور

ظهر مجرم جديد في قضية تعذيب وقتل المغدور به عبدالله الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية في العاصمة صنعاء. وأظهرت صورا ظهور مجرم جديد في قضية تعذيب وقتل الأغبري والمسؤول عن قطع وريد المغدور به بالجنبية. وجدير ذكره أن المجرم الجديد لم يظهر في تسجيلات الاعتراف التي كشفت عنها السلطات الأمنية في العاصمة صنعاء. وطالب مواطنون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة الكشف عن هويته وأسباب إخفائه حتى الأن من قبل السلطات الأمنية.

واعتبر الناشطون أن المجرم السابع والذي أخفت السلطات الأمنية هويته هو القاتل الرئيسي للمغدور الأغبري باعتبار أنه من قام بقطع الوريد بالجنبية. وقد عرضت السلطات الأمنية في صنعاء اعترافات مجتزأة ومتقطعة لخمسة من أفراد عصابة القتل والعتذيب والتي كان جميعهم يعملون في محلات السباعي للجولات في شارع القيادة بالعاصمة صنعاء. وأثار عرض الاعترافات بهذه الطريقة مخاوف المواطنين من أن تكون الميليشيا الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء ضالعة في هذه الجريمة البشعة وهي بهذا تحاول إخفاء القضية الأساسية وتمييعها.

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شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور

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