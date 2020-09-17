الحوثيون يوقفون مشاريع التثقيف الصحي التابعة لـ"اليونيسف" (وثيقة)

وجهت مليشيا الحوثي، الأربعاء، بإيقاف مشاريع الاتصال والتثقيف الصحي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"؛ وذلك بعد قرارها تسليم مستحقات المستفيدين مباشرة.

وبحسب وثيقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجه ما يُسمى بوزير الصحة التابع لمليشيا الحوثي مكاتب الصحة في المحافظات الخاضعة للمليشيا، بإيقاف مشاريع الاتصال من أجل التنمية والتثقيف الصحي التابعة ليونيسف.

وبحسب مصادر مطلعة، فأن هذا القرار الحوثي، جاء بعد قرار اليونيسف تحويل المستحقات المالية لحسابات المستفيدين مباشرة بعد أن كانت تقوم بتحويله للحساب البنكي الخاص بالوزير الحوثي "المتوكل".

وعمدت مليشيا الحوثي خلال السنوات الأخيرة على تضييق الخناق على المنظمات المحلية والدولية، وابتزازها. ما أدى إلى إغلاق العديد من المنظمات مكاتبها في اليمن، وتعليق بعضها لمشاريعها بسبب الاجراءات الحوثية.