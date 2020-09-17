تعز: الشرطة تلقي القبض على اثنين من الخارجين عن القانون

أعلنت شرطة مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على اثنين عناصر مسلحة ممن تصفهم السلطات بـ"الخارجين عن النظام والقانون".

وأوضح مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، أن العنصرين تم القبض عليهما في نقطة استحدثوها أمس الثلاثاء، لفرض إتاوات على المركبات بمنطقة بني خولان.. مشيرًا إلى أن يجري التحفظ على العنصرين في شرطة مديرية جبل حبشي وسيتم الصباح تحويلهم إلى النيابة.

وفي السياق، قالت الشرطة في بيان، إنها نفذت حملة أمنية لملاحقة خارجين عن النظام والقانون، وإزالة النقاط العشوائية التي تمارس عمليات التقطع والابتزاز لمركبات المواطنين، وفرض إتاوات خارج القانون على إمتداد خط البيرين الشراجة.

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ونقل البيان عن مدير شرطة المديرية العقيد طه البركاني، قوله إن "الحملة الأمنية مستمرة ولن تتهاون مع العناصر المسلحة التي تقوم بإستحداث نقاط عشوائية وتسبب بخلخلة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وترويع المارين".

وسبق أن أعلنت شرطة جبل حبشي، إلقاء القبض على 6 أشخاص متهمين بعمليات تقطعات وحرابة.

وفي أغسطس الماضي، تمكنت حملة أمنية مشتركة (وحدات من الجيش والأمن) من السيطرة على إدارة أمن مديرية جبل حبشي وعدة مواقع في المنطقة وفتح خط الضباب أمام المسافرين بعد مواجهات محدودة مع مسلحين يقودهم مدير أمن المديرية المقال توفيق الوقار.

