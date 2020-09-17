شكرا لبحثكم عن خبر ضبط خلية حوثية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومتخصصة في تهريب الأسلحة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت القوات المشتركة، الأربعاء، القبض على "خلية تابعة لمليشيا الحوثي متخصصة في تهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إنه "بعد عملية استخبارية، تمكنت قوات خفر السواحل من القبض على خلية حوثية تعمل على تهريب الأسلحة بقيادة شخص يدعى علوان فتيني".
وأضاف: "تم اعتراض عناصر الخلية في قارب صيد بمضيق باب المندب، وبحوزتهم جوازات سفر، وهواتف للأقمار الاصطناعية، وجهاز لتحديد المواقع".
وذكر المركز أن التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت معلومات مهمة عن شبكات تهريب الأسلحة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (غرب)، عبر بحر عُمان، وصولا إلى محافظة المهرة شرقي اليمن.
وأشار إلى أنه "سبق لقائد الخلية (فتيني) السفر إلى إيران مع 4 آخرين، على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، حيث خضعوا خلالها لتدريبات خاصة في التمويه والخرائط وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط خلية حوثية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومتخصصة في تهريب الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.