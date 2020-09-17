شكرا لبحثكم عن خبر ضبط خلية حوثية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومتخصصة في تهريب الأسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت القوات المشتركة، الأربعاء، القبض على "خلية تابعة لمليشيا الحوثي متخصصة في تهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إنه "بعد عملية استخبارية، تمكنت قوات خفر السواحل من القبض على خلية حوثية تعمل على تهريب الأسلحة بقيادة شخص يدعى علوان فتيني".

Advertisements

وأضاف: "تم اعتراض عناصر الخلية في قارب صيد بمضيق باب المندب، وبحوزتهم جوازات سفر، وهواتف للأقمار الاصطناعية، وجهاز لتحديد المواقع".

وذكر المركز أن التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت معلومات مهمة عن شبكات تهريب الأسلحة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (غرب)، عبر بحر عُمان، وصولا إلى محافظة المهرة شرقي اليمن.

وأشار إلى أنه "سبق لقائد الخلية (فتيني) السفر إلى إيران مع 4 آخرين، على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، حيث خضعوا خلالها لتدريبات خاصة في التمويه والخرائط وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات".