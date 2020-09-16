شكرا لبحثكم عن خبر يوم أسود على الحوثيين في مأرب.. ”رحوم“ و ”الحدباء“ تبتلع مليشياتهم والقتلى والأسرى بالعشرات وتباشير النصر تلوح من ”جبل مراد“ (آخر المستجدات) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت جبهات القتال جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن)، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، معارك عنيفة تعرضت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية لمقتلة في صفوف عناصرها.

وقالت مصادر ميدانية لـ”مأرب برس“، إن جبهتي ”رحوم“ و"حدباء“ شهدتا معارك عنيفة، بعد ان حاولت مليشيا الحوثي التقدم باتجاه مديرية جبل مراد لكن قوات الجيش ورجال القبائل مسنودين بطيران التحالف العربي كانوا لها بالمرصاد، وأجبرتها على التراجع.

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بنيران رجال القبائل وبغارات لطيران التحالف العربي وأسر 15 آخرين من المجاميع الحوثية وفرار من تبقى تاركين جرحاهم وجثث قتلاهم مرمية في الشعاب.

في السياق أكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ‏اصابة الشيخ ناصر علي مجيديع المرادي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجبل مراد، اصابة طفيفة خلال معارك اليوم برحبة.

وحاولت المليشيا التقدم خلال اليومين الماضيين صوب مديرية جبل مراد من جهة بقثة مديرية رحبة بالتزامن من عمليات تسلل فاشلة من جهات رحوم بهدف الالتفاف على الخط العام.

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ووصلت، أمس الثلاثاء، تعزيزات عسكرية وقبلية جديدة على رأسها العقيد محسن علي القبلي نمران الى "المناقل" برحبة تمركزت في جبهة القتال المحاذية لجبل مراد.

وكانت المليشيا قد نجحت في تحقيق اختراق بمديريتي الرحبة وماهلية إلا ان الجيش الوطني دفع بتعزيزات كبيرة واستعاد الكثير من المواقع بالتزامن مع انتصارات واسعة للجيش في محافظة الجوف التي سقطت بأيدي الحوثيين في مارس الماضي.

وأمس الثلاثاء، قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا، اللواء الركن مفرّح بحيبح، أن صف الجيش الوطني الجمهوري السبتمبري هو من سينتصر، وأن جبل مراد سيكون مقبرة للحوثيين.

وأكد بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ان مليشيا الحوثي "لم تعد لديها القوة التي كانت تتمتع بها في السابق سواء في العتاد أو الأفراد".

وحول مجريات الأحداث جنوب مارب، أوضح قائد محور بيحان "إن الواقع ليس كما تروّج له المليشيا، فكما هو معروف الحوثي يكذب كما يتنفّس"، لكنه لفت في الوقت ذاته الى وجود بعض الاختلالات، التي اكد انها" لن تدوم أبداً"، مضيفا: "وستكون مراد مقبرة للحوثي ولن يحقق هدفه فيها".

وكان اللواء بحيبح قائد معركة تحرير بيحان بشبوة اواخر العام 2017، قد وصل قبل اسبوع الى محافظة مارب على رأس قوة عسكرية لقيادة المعارك جنوب مأرب، وتعزيز قوات الجيش بجبهات المخدرة وماهلية والرحبة.