شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل جديدة بخصوص واقعة مقتل اسرة كاملة بالتواهي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هزت جريمة مرعبة حي التواهي بعدن يوم الأربعاء . وافاق حي الروضة بمديرية التواهي ظهرا على جريمة اغتيال اسرة كاملة. وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" أنهم اكتشفوا مقتل اسرة حسن عبده بالرصاص . وقال احد الساكنين ان الجيران اكتشفوا الجريمة حينما ذهبوا وطرقوا باب الاسرة ليكتشفوا ان الباب مفتوح. وبالدخول إلى المنزل تم اكتشاف ان الوالد والام وابنتها مقتولين بالرصاص. Advertisements ويعتقد ان الجريمة ارتكبت فجر يوم الأربعاء لكن الساكنين في محيط المنزل قالوا أنهم لم يسمعوا اطلاقا للنار. وتحصلت عدن الغد على اسماء الضحايا وهم عبدالحبيب صالح ناصر والام سماح عبده حسن والابنة حنين عبدالحبيب صالح. وهرع مواطنون إلى المنزل فيما ذهب اخرون لابلاغ الشرطة . وهرعت قوات من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بخصوص واقعة مقتل اسرة كاملة بالتواهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.