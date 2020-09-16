عبدالملك الحوثي يتدخل في قضية تعذيب وإعدام الاغبري

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون مقربون من مليشيات الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي توجيهات حوثية عاجلة صادرة عن زعيم الجماعة بخصوص قتلة المغدور به عبدالله الأغبري. وقال الناشطون أن توجيهات صدرت من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تقضي بالقاء القبض على جميع المتهمين في القضية والكشف عن جميع المتورطين بالقضية .

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