شكرا لبحثكم عن خبر الضالع:مواطنون يشكون ابتزاز نقاط عسكرية بمنطقة تورصة بالأزارق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكا مواطنون من اهالي منطقة تورصة والمناطق المجاورة لها من ابتزاز وفرض جبايات غير مشروعة في طريق تورصة المسيمير م/ لحج وكذا طريق تورصة م/ الضالع.

وقال المواطنون بأن النقاط العسكرية المستحدثة تفرض مبالغ مالية على سائقي السيارات التي تحمل مادة الديزل حيث تفرض على كل سيارة مايقارب عشرين الف، وعلى كل موزع القات (حبة قيمتها تتجاوز عشر الالف) فيما تعاني المنطقة من انفلات أمني غير مسبوق رغم النقاط المستحدثة هناك.

وأضاف المواطنون أن ظهور هذه النقاط غالبا ما يكون عند تصدير القات من مدير ماوية بمحافظة تعز الى عدن، وحين استيراد الديزل من الضالع ولحج وذلك للابتزاز وأخذ الجبايات.

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وتسأل الكثير من المواطنين عن أسباب غياب الدولة في ظل هذه الممارسات التعسفية التي مست كرامة المواطن بدون وجه حق مناشدين قيادة الجبهة بسرعة ضبط ورفع النقاط المستحدثة.

*من فؤاد المقرعي