تدشين العمل في العيادة المتنقلة بمخيم شليلة لنازحي مديرية حرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم العمل في العيادة الصحية المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض شمال المحافظة، تنفذها مؤسسة طيبة بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

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وفي حفل التدشين الذي حضره وكلاء المحافظة ناصر دعقين واحمد الجبلي ومحمد صبار والعميد علي سراج، أشار المحافظ الى أهمية العيادة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في المخيم.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة طيبة عبدالرحمن الخرد أن العيادة ستقدم خدمة الرعاية الصحية التكاملية لأكثر من ١٣٠ أسرة، وخدمة علاج الإصابات والاسعافات الأولية، وكذلك التخلص الآمن للنفيات والمخلفات الطبية.