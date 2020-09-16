محافظ المهرة يناقش مع وجهاء منطقة "جاذب" احتياجات المنطقة من المشاريع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم مع وجهاء منطقة جاذب احتياجات المنطقة من المشاريع والخدمات وفي مقدمتها المياة والكهرباء.



وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على توفير الخدمات للمنطقة وفق إمكانياتها المتاحة.

وأحال المحافظ مقترح بإنشاء شبكة مياه جديدة إلى الشؤون الفنية لضمها للبرنامج الاستثماري.

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