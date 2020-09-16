مؤسسة بصمة حياة تدشن مشروع اليوم العالمي للمتطوعين بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة بصمة حياة للأعمال الانسانية، اليوم بعدن، مشروع اليوم العالمي للمتطوعين، الذي يشارك فيه 50 شاب وشابة من مختلف مديريات المحافظة.



ويتضمن المشروع التي تنفذه مؤسسة لحظة اجر لتنمية المجتمع، بدعم من منظمة كير، من ستة مراحل تشمل أهمية المشاركة المجتمعية، وعمل مونتاج عالمي عن عمل المتطوعين، وعرض قصص منظمات المجتمع المدني في العمل الطوعي، واقامة انشطة تطوعية بأفكار متنوعة، وعملية التوعية المجتمعية، بالاضافة الى اقامة حفل اليوم العالمي للمتطوعين في تاريخ 5 من ديسمبر العام الحالي 2020 .

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وفي التدشين، أشار وكيل وزارة الادارة المحلية عوض مشبح، الى أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع في كافة المجالات التنموية والانسانية والاغاثية .. مؤكدا دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع والانشطة الشبابية التي تعزز من قدراتهم في مختلف المجالات التنموية، والعمل على التنسيق مع المنظمات الدولية المانحة لدعم مثل هذه الانشطة والبرامج التي تخدم المجتمع.

بدورهما استعرض، رئيس مؤسسة بصمة حياة خالد حسن، والمدير التنفيذي لمؤسسة لحظة آجر لتنمية المجتمع شفاء سعيد باحميش، أهمية المشروع الذي يقوم على تدريب المتطوعين لمراحلة في مختلف المجالات حتى نهاية العام، والتعرف على هدف المشروع الذي يسهم في دمج الشباب بالعمل التطوعي ورفد المرافق والشوارع بالتوعية الشبابية في مجالات " التعليم، الصحة، الاغاثة، التوعية البيئية " .

حضر التدشين، مستشار وزارة الإدارة المحلية، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، جمال بلفقيه .