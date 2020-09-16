مناقشة تدخلات منظمة أطباء بلا حدود الهولندية بوادي وصحراء حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مع منسق منظمة أطباء بلا حدود الهولندية فيرونكا سيرسكوفا، تدخلات المنظمة لدعم المرافق الصحية بمديريات وادي حضرموت والصحراء.



واستعرض اللقاء الذي حضره مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام ومساعد منسق مشروع أطباء بلا حدود وليد بسكور جهود المنظمة خلال الفترة الماضية من خلال تقييم الوضع الصحي العام بصورة أولية وتقديم المساعدات الطبية لهيئة مستشفى سيئون.

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