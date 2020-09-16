لقاء في عدن يناقش خدمات مشروع تنظيم الأسرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب الصحة ومنظمة رعاية الأطفال الدولية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللقاء الربعي لتعزيز خدمات مشروع تنظيم الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.



وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة رعاية الأطفال خلال الفترة المنصرمة في محافظات عدن ولحج وتعز، وأهداف المشروع ..كما تم استعراض وسائل تنظيم الأسرة المنصرفة وتقارير الاستهلاك، بالإضافة إلی مناقشة المشكلات التي تواجهها المديريات المستهدفة.

Advertisements

كما جرى تقييم توفير خدمات تنظيم الأسرة قصيرة وطويلة الأمد، ودعم سلسلة الإمداد، ورفع قدرات العاملين في مكاتب الصحة ومساعدة وزارة الصحة في تحديث الأدلة الخاصة بتنظيم الأسرة وبروتوكلات الوقاية من العدوی ودليل سلسلة الإمداد.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، مدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور علي عبدالله ومنسقة مشروع تنظيم الأسرة في منظمة رعاية الأطفال الدولية الدكتورة خلود طلب، علی أهمية التقييم الواقعي الشفاف لأداء المنظمة، والسعي إلی تجاوز جوانب القصور ووضع الحلول المناسبة لها.

وشددوا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد وتوحيد الدعم بالشكل الصحيح ومساعدة المؤسسات الصحية للاستفادة منه .. لافتين الی أن وزارة الصحة تعمل على إعداد خطة تقوم علی الشفافية والاستراتيجية والحوكمة وتعزيز نظام المعلومات بهدف تقييم النظام الصحي في عموم المحافظات.