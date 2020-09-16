افتتاح مركز الأطراف الصناعية بتعز بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح اليوم بمحافظة تعز مركز الاطراف الصناعية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.



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وأشار وكيل المحافظة الدكتور عبد القوى المخلافي الى أن افتتاح المركز يعد إضافة هامة لخدمة الجرحى والمبتورين جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي وزراعها للألاف من الالغام التي راح ضحيتها مئات المدنيين.

من جانبه أوضح مدير عام مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالمحافظة الدكتور منصور الوازعي ،ان المركز سيعمل على تركيب أطراف صناعية متطورة للجرحى، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي وجلسات التأهيل الحركي والعمل على التدريب والتأهيل لكوادر المركز بحيث لا يحتاج المريض إلى السفر للخارج.

حضر الافتتاح وكلاء وزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز والدكتور منصر العسلي وممثل مركز الملك سلمان المهندسه اشراق الغوري ومدير مكتب الصحة ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام.