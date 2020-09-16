أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

البحسني يؤكد فخر المحافظة بحصدها شهادات التميّز والريادة من الاتحاد العربي للعمل التطوعي https://www.elyamnelaraby.com/501493/ محافظ عدن يتفقد أعمال تأهيل مستشفى عدن العام وسير العمل في مركز غسيل الكلى https://www.elyamnelaraby.com/501504 افتتاح مشروعين لتحسين الخدمات الصحية بمديرية ساه https://www.elyamnelaraby.com/501505/ صحيفة تتحدث عن المبادرات التي تضطلع بها الإمارات لدعم السودان واليمن https://www.elyamnelaraby.com/501510/ الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية إلى أهالي السقف جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501518/ الكشف عن شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/501519/ أمن مأرب يضبط اسلحة متنوعة اثناء محاولة تهريبها https://www.elyamnelaraby.com/501531/ تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا جميعها في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/501537/ محطة كهرباء في عدن تتعرض لعمل تخريبي https://www.elyamnelaraby.com/501538 شاهد.. البحسني يرأس اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية وقادة الألوية والوحدات العسكرية https://www.elyamnelaraby.com/501540/ الخبجي يبحث مع نائب السفير البريطاني آليات تنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/501541 إحباط محاولة تهريب قات مسحوق عبر مطار عدن إلى مصر https://www.elyamnelaraby.com/501546/

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