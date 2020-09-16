شكرا لمتابعة خبر عن الرويشان : يوجه تهديد للسعودية بشأن مارب ويتوعد بالرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب رئيس حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها لشؤون الدفاع والامن، اللواء جلال الرويشان، اليوم الأربعاء، تهديدا للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، بشأن استهداف مارب؛ حد تعبيره.

وتوعد الرويشان في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي ، وتابعها المشهد اليمني ، برد مماثل في حال تعرضت منشآت حيوية في محافظة مأرب النفطية، للاستهداف رداً على تقدم الحوثيون؛ حد زعمه.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

Advertisements

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف: أي اعتداء على أهداف حيوية في مأرب أو غيرها سيقابل بالمثل، في إشارة إلى آبار ومصافي مارب التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها وتحاول جماعة الحوثي التقدم للسيطرة عليها.

وكثفت جماعة الحوثي هجومها العسكري من عدة محاور على مدينة مأرب،خلال الشهور الأربعة الماضية في محاولة لإسقاط المدينة التي تمثل أهمية بالغة للحكومة المعترف بها ، وتتخذ منها مركزا رئيسيا لقوات الجيش اليمني.

وتضم مارب حقول صافر التي استأنفت، منتصف أكتوبر الماضي، تصدير النفط منها بواقع 5 آلاف برميل من الخام يومياً، يُتوقع ارتفاعه عبر خط أنابيب إلى 15 ألفاً، والتي كانت تنتج 200 ألف برميل يومياً مطلع العام 2015، قبل اندلاع الحرب إثر الانقلاب الحوثي.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا أمس الثلاثاء، أطراف الصراع إلى إيقاف التصعيد العسكري في محافظة مأرب، محذرا من تداعيات ذلك على العملية السياسية.