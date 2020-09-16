شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : إنفجار عنيف يهز محيط مطار عدن الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل محيط مطار عدن الدولي.

وسمع دوي الانفجار بمحيط المطار في مديرية خورمكسر بحسب شهود عيان.

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وأكد الشهود تحرك أطقم عسكرية في محيط المطار عقب الانفجار.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار.