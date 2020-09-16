شكرا لمتابعة خبر عن علاقة غير شرعية بين فتاة وشابين في العاصمة صنعاء .. تودي بحياة أحدهما والشرطة تكشف تفاصيل الجريمة التي حدثت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدت علاقة غير شرعية، بين فتاة وشابين بالعاصمة صنعاء، الى مصرع أحدهما على يد الآخر، فيما ظلت الفتاة تراقب الجريمة بالفندق، وفقا لما أعلنه مركز الإعلام الأمنى التابع لوزارة الداخلية بحكومة الحوثيون غير المعترف بها، اليوم الاربعاء.

وذكر المركز بأن قسم شرطة الحصبة بمديرية الثورة، تمكن من كشف غموض جريمة قتل وضبط القاتل بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، بعد تلقيه بلاغ في التاسعة من صباح الجمعة الماضية الموافق 11سبتمبر، عن وجود سيارة نوع سنتافي متوقفة منذ منتصف الليل في شارع الستين الشمالي بالقرب من جامعة الإيمان، وتم التحرك إلى مكان السيارة وعند الاقتراب من الباب تم اكتشاف شخص ملقي على كرسي السائق والدماء من حوله.

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وأوضح بأنه تم تحريز مسرح الجريمة، وبعد وصول فريق الأدلة الجنائية وفتح السيارة اتضح أن الشخص قد قتل عبر إطلاق النار، حيث جاءت الطلقة من الخلف ونفذت من اعلى الكرسي الذي يجلس عليه - وهو كرسي السائق - واخترقت مؤخرة رأسه وكان مخرجها من العين ثم نفذت من الفريم الأمامي للسيارة، وكانت الجثة مجهولة الهوية، كما أن الجريمة غامضة ولم يتم العثور في مسرح الجريمة على أي دليل أو شهود عيان.

وأشار إلى أن إجراءات التحري بدأت لمعرفة هوية المجني عليه واتضح أنه يدعى هشام الأكحلي وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاماً ، فتم في صباح نفس اليوم استدعاء أقاربه ومن كان له به علاقة صداقة، وبدأت التحقيقات مع المشتبهين وجمع المعلومات الأمنية، واتضح أن أحدهم والذي يبلغ من العمر 24عاما هو صديق للمجني عليه، كان متناقضاً في كلامه وأدلى بمعلومات مضللة حول أماكن تواجده وقت الجريمة، حيث أثبتت المعلومات التقنية التي استخرجت من هاتفه أنه كان متواجداً في مكان الجريمة وقت وقوعها، كما تم اكتشاف رسالة في هاتفه، أرسلت إلى الفتاة شريكته في الجريمة يخبرها في الرسالة بأن تبقى في الفندق، ومن خلال التحقيقات ومواجهة المتهم بالحقائق اعترف أنه قام بقتل المجني عليه بالاتفاق مع تلك الفتاة، اذ قام باستدراج المجني عليه إلى شارع الستين الشمالي وأطلق عليه رصاصة من الخلف بعد أن طلب منه التوقف، ثم أخذ مسدس وهاتف المجني عليه وفر من مكان الجريمة، باتجاه شريكته المتواجدة في الفندق، والتي تم ضبطها في مساء نفس اليوم، واتضح أن علاقة غير شرعية تجمع بينهم الثلاثة كانت سبباً لارتكاب الجريمة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي، وتتزايد وتيرتها يوم بعد يوم مع استمرار الحرب الناتجة عن انقلاب الحوثيين قبل سنوات على الاجماع الوطني.