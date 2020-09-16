شكرا لمتابعة خبر عن جريمة تهز مشاعر المواطنين في عدن .. بعد مقتل مواطن ووالدته وزوجته وطفلته في ظروف غامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أربعة مواطنين، اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020م، بينهم أم وطلفتها، بنيران أحد المسلحين المجهولين في العاصمة اليمنية عدن، جنوبي اليمن.

وأكد مصدر محلي بالمدينة، أن مسلح اقتحم منزل المواطن حسن عبده، وأطلق عليه النار على ووالدته وزوجته وطفلته، في حي بندر جديد بمنطقة التواهي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح المصدر أن المواطنين عثروا على أفراد الأسرة ملطخين بدمائهم، في حين تمكن الجاني من الفرار.

وهزت الجريمة الوحشية مشاعر المواطنين في عدن، فيما لا تزال ملابسات ودوافع الجريمة غامضة .