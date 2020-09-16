شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي انيس منصور : السعودية انهزامت عسكرياً واخلاقياً أمام الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر مسؤول رفيع في حكومة الشرعية، مفاجئة من العيار الثقيل، عقب إقراره بفشل المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين عسكريا.

وقال المستشار الإعلامي للقنصلية اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، انيس منصور، في منشور له على صفحته بموقع فيس بوك "للاسف الشديد دخلت اجندة السعودية لإستثمار حالة التعاطف الشعبي في قضية ⁧ #عبدالله_الاغبري ⁩ !!

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واضاف السعودية فشلت بمواجهة الحوثي عسكرياً بل انهزمت عسكرياً واخلاقياً والان يحاول اعلامها عبر العبرية والاخبارية استثمار غليان الشعب بالقضية بتصفية حسابات بعيداً عن الحقيقية والحقائق ومطالب الشعب !

وتابع القضية في منطقة تحت سيطرة الحوثي وهم المسؤولين امام الشعب لكشف كل تفاصيل الجريمة ونشر محاضر التحقيق والقصاص علناً بعيداً عن التوظيف السياسي الوقح والمبتذل !

واردف قائلا : في حال لم تقم سلطة الحوثي بواجبها او اخفت بعض ملابساتها حينها سيكون لكل حدث حديث واتركوا لنا شاننا كيمنيين واهتموا انتم بمسابقة افضل ناقة وسناب هند القحطاني واتفاق الرياض نسخة رقم٦ .

ومضى بالقول: هناك من يريد تميع وتضيع القضية من خلال التوظيف السياسي والاشاعات ونشر صور قديمة وصور من صحيفة الحوادث المصرية ‏والفيتشوب ومن كثرة شغل الفوتشوب شاهدت اكثر من ٥٦ صور فيتشوب في المجلس حق السباعي حتى ⁧ عبدربه ⁩ منصور هادي عملوا له صوره بالمجلس انه تعرض للاغتصاب وهذا خطاء كبير لايخدم القضية حتى لو كانت بالسخرية .

واختتم كلامه قائلا :نختلف مع الحوثي سياسياً هناك الاف القضايا يمكن تستغل ضدهم في السياسة ونختلف عسكرياً هناك جبهات للقتال اما استثمار قضية راي عام هزت قلوب اليمنيين لصالح اجندة ال جابر فمرفوضة .