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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : القاتل الرئيسي والمسؤول عن قطع الوريد .. ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية .. فيديو يظهر لحظة تقطع وريد المغدور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دير ذكره أن المجرم الجديد لم يظهر في تسجيلات الاعتراف التي كشفت عنها السلطات الأمنية في العاصمة صنعاء. وطالب مواطنون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة الكشف عن هويته وأسباب إخفائه حتى الأن من قبل السلطات الأمنية. واعتبر الناشطون أن المجرم السابع والذي أخفت السلطات الأمنية هويته هو القاتل الرئيسي للمغدور الأغبري باعتبار أنه من قام بقطع الوريد بالجنبية. وقد عرضت السلطات الأمنية في صنعاء اعترافات مجتزأة ومتقطعة لخمسة من أفراد عصابة القتل والعتذيب والتي كان جميعهم يعملون في محلات السباعي للجولات في شارع القيادة بالعاصمة صنعاء. وأثار عرض الاعترافات بهذه الطريقة مخاوف المواطنين من أن تكون جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء ضالعة في هذه الجريمة البشعة وهي بهذا تحاول إخفاء القضية الأساسية وتمييعها.

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