شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مغلي البقدونس للجسم.. لن تتوقف عن تناوله ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد مغلي البقدونس للجسم.. لن تتوقف عن تناوله !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

أطباء الحمية الغذائية، بشرب كوب من مغلي البقدونس على الريق، للتخلص من الوزن الزائد، ويتساءل الكثير من الأشخاص هل له فوائد أخرى غير إنقاص الوزن؟. ووفقاً لموقع “كل يوم معلومة طبية”، إليكم أبرز فوائد مغلي البقدونس لإنقاص الوزن وللوقاية من الأمراض. يتضمن البقدونس على نسبة عالية من العناصر الغذائية لاحتوائه على ألياف غذائية عالية، ويوجد به المعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم وهي؛ الحديد والبوتاسيوم والفسفور والمنجنيز، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ و فيتامين ك وفيتامين ي، كما يحتوي على فيتامين ب المركب، المهم لصحة الجسم ولصحة المرأة الحامل، وتوجد به نسبة عالية من البروتينات المهمة لتكوين الأنسجة. شرب مغلي البقدونس على الريق يحقق الفوائد التالية: – يعالج المسالك البولية ويحمى من الإصابة بأمراض الكلى – يمنع من احتباس الماء داخل الجسم ، الذي يسبب بزيادة الوزن – يقلل من نسب الإصابة بـ ألزهايمر – يحمي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام – يشمل على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي – يمنع من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم – يخفف من آلام الدورة الشهرية – يساعد على تحسين اضطراب هرمونات الغدة الدرقية. آ فوائد مغلي البقدونس للجسم آ الوقاية من السرطان تناول مغلي البقدونس على الريق، يساعد على التخلص من انقسام الخلية، والتأكسد الذي يسببه الملوثات مثل الأطعمة الفاسدة، مما يقي من الإصابة بالسرطان خصوصاً سرطان عنق الرحم عند النساء، وسرطان القولون عند النساء والرجال، ويحتوي البقدونس على كمية من البروتينات التي تساعد على علاج تلف الخلية بعد العلاج الكيميائي. آ علاج أمراض الجهاز الهضمي يساهم في تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء، وهذا لأن البقدونس يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، ويساعد هذا على الوقاية من أمراض المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، وانتفاخات البطن. تعزيز جهاز المناعة يشمل البقدونس على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي ينتج مواد مضادة للأكسدة مما يعزز من صحة الجهاز المناعي في الجسم ، الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض. الوقاية من مرض السكري تناول مغلي البقدونس على الريق يساعد على توازن السكري في الدم. علاج المسالك البولية يبحث مريض التهابات المسالك البولية على علاج طبيعي إلى جانب تناول الأدوية، ولن يجد أفضل من شرب مغلي البقدونس على الريق، للتخلص من احتباس الماء في الجسم، وتنظيف الكلى والمسالك البولية. صحة الأسنان يساهم في تقوية الأسنان ويحميها من الإصابة بـ تسوس الأسنان، وهذا لأنه يحتوي على نسبة من فيتامين ك الذي يساعد على تغذية الأسنان واللثة بفلوريد الكالسيوم المفيد لصحة الأسنان. تقوية المفاصل يشمل مغلي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين ج المفيد في علاج التهاب المفاصل، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية العظام عموماً. فوائد مغلي البقدونس للكلى يعتبر مغلي البقدونس من مدارت البول، مما يعني أنه يعمل كمطهر عام للمثانة أو الكلى، فمدرات البول تساعد الجسم على القضاء بسرعة أكبر على السموم الزائدة والدهون والأملاح والمياه، مما يقلل من الضغط على الكلى مما يقلل من حدوث التهابات المثانة وحصوات الكلى. فوائد مغلي البقدونس لإنقاص الوزن شرب مغلي البقدونس على الريق مفيد لإنقاص الوزن، وعند اتباع حمية غذائية، وهذا للتالي: -يعمل مغلي البقدونس على زيادة حرق الدهون في الجسم، ويعمل على حرق السعرات لحرارية الموجودة، لهذا احرص على تناول كوب من مغلي البقدونس يومياً فور الاستيقاظ من النوم. يحتوي على الألياف الغذائية التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، مما يحمي من مشكلة ثبات الوزن عند الرجيم. – يحتوي نبات البقدونس المغلي على كمية من الكربوهيدرات والتي تساعد على حرق الدهون. – يساعد شرب مغلي البقدونس على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للذين يتبعون الحمية الغذائية لمنع الإصابة بحالات الإغماء والإرهاق البدني.