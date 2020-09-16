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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة الجزيرة ”غادة عويس“ تكشف ما همس به ‘‘ترامب’’ في أذن المطبعين وتقول: فليتفضل ‘‘ابن زايد’’ على هذا الأمر إن كان يجرؤ!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مذيعة الجزيرة "غادة عويس" مساء اليوم الثلاثاء ، سلسلة تغريدات على موقعها في تويتر، رصدها بويمن، تعقيبًا على مراسيم التطبيع الاماراتي والبحريني مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض بحضور ترامب. وأكدت عويس عن رفض الشعوب العربية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، متحدية بن زايد وقادة التطبيع من حكام العرب أن يجروا استفتاء على التطبيع، بالقول: "الشعوب العربية كلها ضد التطبيع ومن لا يصدّق فليتفضل ويجرِ استفتاء إن كان يجرؤ". واضافت: "والآن فهمنا سبب حساسية النظام الاماراتي على الثورات العربية وقيادتها ثورات مضادة منعاً لانتشار الديمقراطية بالعالم العربي.لو عمّت ديمقراطية لسقط التطبيع فوراً". آ وفي تغريدات تالية قالت: "ترمب يقول امام المطبّع الاماراتي والبحريني انه اذا فاز بالانتخابات سيعقد اتفاقا مع ايران.. ذكّروني لو سمحتم: أليس احد مبررات المطبعين التصدي لايران؟". آ وتابعت: "الممثل الاماراتي يقول امام ترمب ان بلاده تريد اظهار اخبار جيدة للعالم. فليخبره أحد أن اليمنيين في عدن وفي سقطرى وفي تعز .. آ جزء من هذا العالم!!".

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