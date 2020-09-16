شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قررت البدء بالترويج لفلمها قبل 5 أشهر من موعده لكن بطريقة خليعة وكشفت عن المحظور في جسدها "جينفر لوبيز" تشويق وإغراء..(شاهد الصو... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت جينيفر لوبيز عن أن الموعد الرسمي للعرض الأول لفيلمها الجديد "Marry Me" سيكون بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وهو العمل الذي شاركها بطولته أون ويلسون وسارا سيلفرمان ومالوما وغيرهم.

​​​​​​وقررت جينيفر لوبيز البدء بترويج الفيلم قبل 5 أشهر، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير مدته 14 ثانية يضم عدداً من لقطات الفيلم.

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وسيبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية في 12 شباط 2021، وتدور أحداث فيلم "Marry Me" حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جينيفر لوبيز وتكتشف أن خطيبها نجم الروك قد خدعها، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن.