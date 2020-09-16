شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أباحت المحظور فأغلقت التعليقات على متابعيها وكشفت عن مناطقها الحساسة وعن أسفل بطنها في المنتصف السورية "ديمة الجندي" تتعرى للجمهور...(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الممثلة السورية ​ديمة الجندي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، لم يعتاد عليها الجمهور من قبل.

وبدت الجندي في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتديةً بنطال جينز، وتوب مكشوف، مع جاكيت باللون الأسود، فيما كان لافتاً ظهور حمالة صدرها.

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وعمدت الجندي إلى حجب التعليقات عن الصورة، وذلك تجنباً منها لأي تعليقات مسيئة أو إنتقادات لإطلالتها هذه.

ولاحظ بعض المتابعين، أن هذه الصورة ليست من جلسة تصوير جديدة خضعت لها الجندي، بل إنها تعود للعام الماضي وإلتُقطت في دبي.