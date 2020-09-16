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صنعاء - ياسمين الخيامي - انهيار هو الأعلى تاريخياً يضرب العملة الوطنية والدولار يحقق زيادة قدرها 65 ريالا.. آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء

أفادت مصادر مصرفية، ان الريال اليمني واصل تراجعه التاريخي والغير مسبوق أمام سلة العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر ان سعر الدولار تجاوز 826 ريال خلال تعاملات، اليوم، محققا زيادة 66 ريال خلال شهر، حيث كان سعره في مثل هذا اليوم من الشهر المنصرم 760 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي 217 ريال، محققا زيادة 22 ريالا خلال شهر.

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وفيما توقعت المصادر أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة، رجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.

‏أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاربعاء 16 /9/ 2020

-عدن:

الشراء:

السعودي: 216

الدولار: 821

البيع:

السعودي:217

الدولار :826

- صنعاء:

الشراء:

السعودي: 160.2

الدولار :606

البيع:

السعودي: 160.8

الدولار: 610

* الاسعار غير ثابتة وتختلف من مدينة إلى أخرى