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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انفجارات عنيف تستهدف العاصمة في هذه الأثناء وقطع الشوارع الرئيسية

استهدف مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء، محطة للكهرباء في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر محلي بالمدينة، أن مسلحين على متن دراجة نارية، القوا قنبلة يدوية على محطة كهرباء خور مكسر، متسببة بأضرار في براميل الزيت.

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من جهة أخرى، شهدت منطقة التواهي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية انقطاع التيار الكهربائي.





وأضرم المحتجون النار في إطارات السيارات التالفة، متسببة بقطع الشوارع الرئيسية وإعاقة حركة السير.

انفجار عنيف يستهدف العاصمة وقطع الشوارع

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات غاضبة منذ يونيو الماضي، على انعدام خدمة المياه والكهرباء، وتردي الوضع الصحي، وتصاعد جرائم الاغتيالات واختطاف النساء والفتيات من شوارع المدينة في ظل سيطرة مليشيات الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن.

وتخوض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نزاعاً سياسياً وعسكرياً حاداً مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، قذف بها خارج عاصمتها المؤقتة ومنعها من العودة إليها لمزاولة مهامها، وقد زاد إعلان الانتقالي إدارته الذاتية لعدن والمحافظات الجنوبية الوضع تعقيداً.

ويتحكم “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا بزمام الأمور في عدن، منذ آب/ أغسطس الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.