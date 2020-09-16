شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن خبر عاجل وهام من حكومة صنعاء وحدث عسكري مفاجئ للعالم وصاعق للتحالف. (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن خبر عاجل وهام من حكومة صنعاء وحدث عسكري مفاجئ للعالم وصاعق للتحالف. (تفاصيل)

قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان، إن معركة “تحرير مأرب جزء من معركة تحرير كل شبر من اليمن يقع تحت الاحتلال”، مؤكدا مضيهم في ذلك مهما كانت حجم الضغوط السياسية والدبلوماسية حسب تعبيره.

وحذر الرويشان، التحالف من استهداف أي مصالح حيوية أو منشئات اقتصادية في مأرب أو غيرها، مؤكدا أن قوات صنعاء سترد على ذلك بالمثل في منشآت التحالف الحيوية والاقتصادية.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

الكويت.. الحكم بحبس الفنان “فرحان العلي” بعد نشر فيديو خادش للحياء والكشف عن عقوبتين إضافيتين

محامي يكشف عن عقوبات مخيفة في القانون "السعودي" بحق الزوج الذي يطلع على مراسلات زوجته واتصالاتها

شاهد .. مجموعة القتلة تعذب الاغبري وتشنقه في تسريب جديد.. صور

فوائد مذهلة جداً للزنجبيل والليمون مع العسل ... تعرف عليها

كارثة تضرب السيارات باليمن لهذه الأسباب

بعد تطبيع الإمارات والبحرين.. قطر تخرج عن صمتها وتعلن موعد "السلام" مع إسرائيل

سوري يقتل شقيقه في حضور والده والسبب صادم!

تحرك مفاجئ من سلطنة عمان بشأن مراسم تطبيع الإمارات والبحرين رسميًا مع إسرائيل في أمريكا

أكل الأجبان سيء قبل النوم .. خرافات حول العوامل المؤثرة على النوم

الهدية الامريكية التي تلقاها الملك البحريني قبل عملية التطبيع مع اسرائيل ( صورة )

خليجي يقع في ورطة ويضطر لدفع 100 ألف دولار ليمنيين هددا بفضحه

اذا شعرت بالألم في هذه المنطقة فإن نوبة قلبية قاتلة قد تودي بحياتك

غوغل تحذف هذه التطبيقات وعليك حذفها من هاتفك فوراً

Advertisements

أغلى مشروب في العالم يصنع من فضلات قطط الزبّاد ( فيديو )

مشروب طبيعي ورخيص الثمن يوقف ضغط الدم ويحمي القلب ويفتت حصى الكلى

مصر تعلن موعد السماح بالسفر إلى السعودية والعودة منها.. والشروط الواجب توفرها في المسافرين

"ترامب" يفجر مفاجأة: أردت قتل وتصفية بشار الأسد.. وهذا الشخص رفض!

هذا ما سيحدث بعد ساعات من الآن في جامعة صنعاء والمواطنين يترقبون النتيجة

ضربة مؤلمة للحوثي.. ضبط “خلية حوثية” خطيرة تتبع “الحرس الثوري” الإيراني.. والكشف عن عددهم والمضبوطات بحوزتهم

تناول هذه الوجبة على الريق او على العشاء لأنها تعيد لك الحيوية والنشاط وتحمي القلب وتكافح كل أنواع السرطانات

السلطات السعودية تسمح بدخول المقيمين واصحاب تأشيرة الزيارة إلى المملكة

حيلة ماكرة للحكومة البحرينية لتهدئة غضب الشعب البحريني من التطبيع مع اسرائيل

موقع اسرائيلي يؤكد ان بنود الاتفاق بين اسرائيل والامارات والبحرين مختلفة تماما عن الاتفاق مع مصر والاردن ويكشف اخطر بند

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا جديدا يشمل العمانيين والمقيمين ( نص المرسوم )

السعودية تسمح بخفض رواتب العمال بواقع 40 في المائة

وجبة شهيرة يحبها الصغار والكبار لكنها مدمرة للصحة وتسبب امراض خطيرة .. تعرف عليها

اليمن تقطع علاقتها كليا مع الامارات

أول دولة خليجية تعلن رسميا منع اليمنيين من دخول أراضيها

الداخلية السعودية تسمح بعودة أداء مناسك العمرة

وأشار إلى أن عملية تطوير القدرات تسير إلى الأمام وتشير إلى نجاحات أصبح “العدو” يلمسها بالفعل، وأن “النجاح في اختراق منظومات قوى وأدوات العدوان أحد أبر مظاهر الدور البارز للمجتمع”.

وحول إعلان اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين والكيان “الإسرئيلي”، قال جلال الرويشان إن توقيت إعلانه يرتبط بالانتخابات الأمريكية والإسرائيلية ويمهد لسايكس بيكو جديدة تكون إسرائيل محورها.

وأشار نائب رئيس حكومة صنعاء لشئون الدفاع والأمن جلال الرويشان، في تصريح صحفي إلى أن التحالف لم يكن صادق في تنفيذ اتفاق السويد وكان يرى فيه مجرد خطوة تكتيكية لإسقاط محافظة الحديدة، مؤكدا أن حكومة صنعاء لا تزال متمسكة بالاتفاق وتطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر للتنفيذ.