كارثة تضرب السيارات باليمن لهذه الأسباب

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صنعاء - ياسمين الخيامي - تسبب قرار أصدرته سلطات صنعاء، بضربة موجعة لسوق السيارات في اليمن؛ وفقا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر أن قرار بنك صنعاء بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة، أدى الى ركود شبه تام لسوق السيارات بصنعاء وبقية المحافظات.

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وأوضحت المصادر أن اسعار السيارات تراجعت بفعل فوارق التحويل وصرف العملات بين العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة صنعاء .

وكانت صنعاء أصدرت أواخر العام الماضي، قرار قضى بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة بكافة المحافظات الواقة تحت سيطرتها، وأحرمت الاف الموظفين من مرتباتهم.

يأتي ذلك، فيما كشف خبراء بأن انهيار مبيعات السيارات تخطى خلال الاشهر الماضية 80% في العديد من الدول حول العالم، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مبيعات السيارات في العالم هبوطا طوال العامين الماضيين بسبب الحرب التجارية التي شنتها واشنطن ضد الصين-أكبر سوق للسيارات في العالم- لتنخفض المبيعات العالمية إلى 85 مليون وحدة العام الماضي، من 89 مليون مركبة في 2018 وبالمقارنة مع 93.6 مليون سيارة في عام 2017.