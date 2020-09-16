استخدمت نساء للتمويه.. مأرب: الأمن يضبط كمية من الأسلحة أثناء محاولة تهريبها

أعلنت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، ضبط كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها.

وقال مصدر أمني، إن نقطة لقوات الأمن الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، حسبما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة مأرب.

وأضاف، أن عملية التهريب استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد إخفاء الأسحلة وسط الملابس النسائية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.



