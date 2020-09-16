- 1/2
- 2/2
أعلنت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، ضبط كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها.
وقال مصدر أمني، إن نقطة لقوات الأمن الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، حسبما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة مأرب.
وأضاف، أن عملية التهريب استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد إخفاء الأسحلة وسط الملابس النسائية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدمت نساء للتمويه.. مأرب: الأمن يضبط كمية من الأسلحة أثناء محاولة تهريبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.