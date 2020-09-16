طيران العدوان يشن 27 غارة على مأرب والجوف

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 27 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.
وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية مجزر، وأربع على مديريتي مدغل وصرواح، وست على مديرية الجوبة ، واربع على مديرية رحبة ، وغارة على مديرية ماهلية بمأرب.
وأشار المصدر إلى ان طيران العدوان شن ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
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