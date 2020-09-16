شكرا لبحثكم عن خبر توقف السعدي يحرم كهرباء عدن من 45 ميجا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقفت مولدات محطة السعدي المؤجرة للكهرباء بعدن صباح الاربعاء عن العمل عقب انتهاء مهلة سداد منحتها المحطة للحكومة للسداد. وقال مسؤولون في مؤسسة الكهرباء ان المحطة اوقفت مولداتها الكهربائية عن العمل. ويعني ذلك اتساعا لرقعة الانطفاءات في المدينة. Advertisements وتزود هذه المحطة عدن ب 45 ميجا من الكهرباء.

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