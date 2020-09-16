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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تهريب قات مسحوق عبر مطار عدن إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أحبطت الأجهزة الأمنية في مطار عدن الدولي، صباح اليوم الأربعاء، محاولة المواطنة ( ح.م.أ) 56 عام، تهريب قات مسحوق من مطار عدن الدولي إلى دولة مصر العربية، موضوعة باحترافية في علب أدوية ومغلفة بحفاظات نسائية.
وبعد التحقيقات اعترفت المسافرة بأن أحد أقربائها أرسل معها هدايا إلى مصر بيد أنها لم تكن تعلم بأن القات المسحوق موجود وسط الهدايا، وكانت مرافقة لوالدها في رحلته العلاجية بعد تعثر علاجه داخل الوطن.
وقامت الاجهزة الامنية في مطار عدن الدولي بحجز الكمية وإيقاف المسافرة، ونظرا لحالة والدها الصحية الحرجة تم السماح لهم بإكمال رحلتهم العلاجية
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