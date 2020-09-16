محطة كهرباء في عدن تتعرض لعمل تخريبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعرضت محطة كهرباء في العاصمة عدن لعمل تخريبي، اليوم الاربعاء، وفق ما أفادت به مصادر محلية .



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وذكرت المصادر، أن مجهول قام برمي قنبلة صوتية على محطة خور مكسر لتوليد الكهرباء الواقعة بجانب معسكر بدر ظهر اليوم .. مشيراً إلى الإنفجار خلف أضراراً في خزانات وبراميل الموالدت .

وأضافت المصادر أن مهندسي الصيانة في الكهرباء نزلوا إلى موقع الإنفجار وباشروا أعمال الصيانة للخزانات المتضررة .

ويأتي هذا العمل التخريبي بالتزامن مع إستمرار تدهور خدمة الكهرباء في عدن، عقب إعلان محطة السعدي إيقاف تشغيل المحطة المؤجرة التي كانت تولد 45 ميجا وات