شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا جميعها في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بالفيروس جميعها في حضرموت .



وذكرت اللجنة انه تم تسجيل حالتي شفاء من لحج ولم تسجل أي حالة وفاة لليوم .

وبذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (2019) منها (583) وفاة و(1221) تعافي

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