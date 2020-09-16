شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن مأرب يضبط اسلحة متنوعة اثناء محاولة تهريبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت نقطة أمنية بمحافظة مأرب كمية من الاسلحة المختلفة اثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الامن، بعد اخفائها وسط الملابس النسائية.



واوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الاجهزة الامنية تستكمل التحقيقات مع المتهمين تمهيدا لاحالتهم للجهات القضائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن مأرب يضبط اسلحة متنوعة اثناء محاولة تهريبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.