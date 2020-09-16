شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يظهر هجوم مواطنين على عصابة السباعي التي قامت بالجريمة الشنعاء بحق الشهيد المغدور عبدالله الأغبري، عقب خروجهم من المحكمة وركوبهم سيارة السجن.

ونظراً لكثافة المواطنين المهاجمين فقد اضطر رجال الأمن لتفريقهم بإطلاق الرصاص الحي جواً حتى تتمكن سيارة السجن من النفاذ.

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ونقل مقرب من وهيب الاغبري شقيق المغدور به، نفيه صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية وتناقلها في منصات التواصل الإجتماعي عن تحديد موعد تنفيذ القصاص بالتعزير والاعدام بحق الجناة، اليوم الثلاثاء.

وقال إن “القضاء ما زال في مرحلة استكمال جمع الأدلة قبل البدء في محاكمة المتهمين، المقرر عقدها بصفة مستعجلة، وصدور احكام قضائية بتنفيذ حكم الله فيهم”.

مضيفا: “لم تبدأ بعد جلسات المحاكمة المستعجلة للجناة، ولم تصدر أي احكام قضائية بحقهم، ولا صحة للأنباء التي تم ترويجها حول تنفيذ القصاص صباح غد (اليوم) الثلاثاء، فهي شائعات تريد التشويش على سير العدالة”.

ودعا المصدر المقرب من شقيق المغدور به، “جميع المتضامنين مع عبدالله قائد الاغبري إلى التنبة لمثل هذه الشائعات واهدافها السياسية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوق بها”.

يشار إلى أن القاضي محمد الديلمي المعين من جماعة الحوثي وزيرا للعدل في صنعاء، كان اكد الاحد في مقطع فيديو أنه “ستم عقد محاكمة مستعجلة للجناة الخمسة، مفتوحة لمن اراد الحضور ولن تقبل أي وساطات أو تدخلات”.