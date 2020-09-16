شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني من دحر وكسر هجمات جماعة الحوثي في مديرية رحبة بمحافظة مأرب وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية أن معارك ليلة أمس المتواصلة حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل العشرات من جماعة الحوثي.

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وأكدت المصادر وقوع عدد أخر من العناصر الحوثية المسلحة بين أسير بيد قوات الجيش الوطني وجريح.

وأظهرت مجموعة من الصور جثث عناصر جماعة الحوثي مترامية في شعاب ووديان حدباء القرادعة ونجد المجمعة بمديرية رحبة تركتهم جماعة الحوثي خلفها ولاذت بالفرار.

ويجدر الاشارة إلى أن قوات الجيش الوطني أرسلت تعزيزات كبيرة إلى جبهة رحبة بمأرب بعد أن قامت ميلي جماعة الحوثي بهجمات بائت بالفشل بعد وصول التعزيزات.