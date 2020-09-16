شكرا لمتابعة خبر عن إصابة قيادي مؤتمري بارز في المواجهات ضد الحوثيون مارب و قبائل مراد تواصل النكف والمعارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، بإصابة قيادي مؤتمري في المعارك الدائرة بمديرية رحبة، بين قوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية والحوثيون.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن ناصر مجيديع، رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي بمديرية جبل مراد، أصيب إصابة بليغة في معارك اليوم بمديرية رحبة المجاورة جنوبي المحافظة. يأتي ذلك، فيما تواصل

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قبائل مديرية جبل مراد آل كثير وآل عل بن أسعد وبني سيف الجبل ومعهم المفالحة والقرادعة وآل أبو عشة من أبناء مديرية رحبة جميعها، النكف لكل قبائل مراد من أجل التحرك واستعادة المناطق التي سقطت بيد الحوثيون بالمحافظة.

وكانت قبائل مراد، تمكنت أمس، من كسر هجمات شنتها جماعة الحوثي من محورين على أولى مناطق مديرية جبل مراد.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، بعددا من الغارات تعزيزات للحوثيون أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والأطقم ومصرع وجرح من كانوا على متنها.