شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : فريق الحكومة اليمنية سيتوجه يوم غد الخميس إلى جنيف لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والحوثيون ضمنهم شقيق الرئيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر لـ’’سمابرس‘‘ بان فريق الحكومة اليمنية سيتوجه يوم غد الخميس، إلى جنيف للمشاركة في إجتماع اللجان الإشرافية .

وقال المصدر بان سيعقد الاجتماع في المدينة السويسرية لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين المنبثق عن إتفاقية السويد بين الشرعية والحوثيون ،الذي ينظمه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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وفي السياق، قال ماجد فضائل عضو اللجنة إن "الإجتماع سيستكمل مناقشة إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين".

من جانبه، أوضح مصدر حكومي قريب من الرئاسة اليمنية أن المحادثات هي "لوضع اللمسات الأخيرة" على العملية بعدما جرى الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على "جميع الترتيبات اللوجستية بما فيها عملية نقل الأسرى وتحديد مواقع عمليات التبادل".

شقيق الرئيس اليمني

كما أضاف المصدر أن من بين الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى نحو 19 أسيرا سعوديا وسياسيين وصحافيين.

وأكد مسؤول في مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن رئيس وفد لجنة أسرى الحوثيين عبد القادر المرتضي، قد غادر العاصمة المينية صنعاء مساء الأربعاء متوجها إلى الأردن قبل سفره إلى جنيف الأربعاء.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث أعلن في إحاطة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أنه من المتوقع "أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".

وتحتاج الطائرات التي تحط وتغادر صنعاء إلى إذن من التحالف بقيادة السعودية، الذي يفرض حصارا على مطار العاصمة منذ نحو أربع سنوات، ولا يسمح إلا بهبوط طائرات الأممية والمساعدات فيه.