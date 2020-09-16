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عدن - ياسمين التهامي - في إطار برنامج المساحة الآمنة للنساء والفتيات توزيع المنح المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الكوافير

لميس الأصبحي



في إطار برنامج المساحة الآمنة للنساء والفتيات الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان تم اليوم الأربعاء في مدينة الغيضة محافظة المهرة تسليم المنح المقدمة من البرنامج للمستفيدات في مجال الكوافير.



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جديد اب برس

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وفي فعالية التسليم اشادت الوكيل المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ببرنامج المساحة الآمنة الذي استهدف تنمية المرأة والرفع من إمكاناتها الاقتصادية وهو ما يوفر للأسرة مساحة كافية من الأمان ،واكدت باكريت على أن السلطة المحلية لن تألو جهدا في سبيل دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في احداث استقرار مجتمعي متميز.

من جانبه عبر مدير مشروع الحماية ودعم سبل العيش عن سعادته بمشاركة الوكيلة باكريت ختام المشروع الذي يستهدف النساء من الأسر الاشد فقرا والمعنفات والنازحات والنساء من المجمتع المضيف بهدف تحسين أوضاعهن من خلال دمجهم بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة،موضحا أن مشروع التمكين الاقتصادي لهذا العام استفادت منه ٣٣ متدربة في مجال الخياطه و١٧ مستفيدة في الكوافير و مايزال التدريب مستمر في مجال صناعة البخور و تربية المواشي و السعي إلى تمكين الاسر المحتاجة اقتصاديا فرصة الحصول على عمل واكسابهن مهن مدرة للدخل.



و قدمن المستفيدات شكرهن للداعمين و المساحة الآمنة للنساء والفتيات و معهد اسكاي للتدريب والتأهيل المدرب مصطفى القادري و المدربة هدى الدموني داعيات إلى تبنى المزيد مثل هذه المشاريع الانسانية في محافظة المهرة.



وكانت الدورة التدريبيةفي مجال الكوافير والتي استهدفت عدد 17فتاة واستمرت 22يوما قد اختتمت بنجاح وتتوج اليوم بمنح المتدريبات منحة متكاملة من ادوات ومواد خاصة بالكوافير وهو ماسيساعدهن على ترجمة ما استفدن منه خلال الدورة التدريبية في الواقع العملي.



حضر فعالية تسليم المنح المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان أ. شفيق الشميري المدير التنفيذي وعدد من المهتمين.